Sprachloser Trump: Sechs Monate ohne Pressekonferenz

Vor 50 Jahren ließ Richard Nixon das Schwimmbad seines Amtsvorgängers Franklin D. Roosevelt im Weißen Haus samt Sauna zu einem Raum umbauen, der die Welt nicht selten zum Schwitzen bringen sollte.

Im „ James Brady Briefing Room“ traten zwei- bis dreimal wöchentlich die US-Regierungssprecher um die Mittagszeit zum zivilisierten Stellungskrieg mit dem „ White House Press Corps“ an – jener Vereinigung von Journalisten, die ausschließlich über den Präsidenten berichten.

"Feinde des Volkes"

Das Frage-und-Antwort-Spiel, von Millionen Menschen live im Fernsehen verfolgt, galt als Goldstandard im Ringen um Wahrheit und Rechenschaftspflicht. Was in der wichtigsten Regierungszentrale der westlichen Welt erörtert wurde, in Krisen- und Kriegszeiten auch täglich, bestimmte nicht selten die globalen Nachrichten.