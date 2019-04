Spionage-Alarm in Trumps-Golfklub in Florida

Mar-a-Lago ist das Winter-White-House des amerikanischen Präsidenten. Fast jedes Wochenende fliegt Donald Trump mit seiner Familie in das luxuriöse Golfresort im amerikanischen Schloss-Stil in Palm Beach in Florida. Hier empfing er auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dessen Frau Peng Liyuan.

Seit dem Wochenende ist dort sicherheitstechnisch Feuer am Dach. Denn eine Frau aus China, die zwei chinesische Reisepässe bei sich hatte, wurde bei dem Versuch festgenommen, sich Zutritt zum abgesperrten Teil des Privatklubs zu verschaffen. Zunächst gelangte die Frau, die angab, zum Swimmingpool zu wollen, an die Rezeption, da sie ein Angestellter für die Tochter eines Klubmitglieds gehalten hatte. Die Mitgliedschaft in Trumps Golfklub kostet immerhin 200.000 US-Dollar.

An der Rezeption verwickelte sich die Frau in Widersprüche, Beamte des Secret Service nahmen sie schließlich fest.