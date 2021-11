Spanisches Dorf taucht nach 30 Jahren wieder auf

Während in einigen Orten die Kirchtürme abgebaut und sogar die lieben Verwandten aus ihren Gräbern exhumiert worden waren und weiter oben im Tal wieder Kirchtürme aufgebaut und neue Friedhöfe angelegt wurden, weigerten sich andere Bewohner bis zuletzt, ihre Sachen zu packen.

Und so kam es, dass am Ende, als das Wasser immer höher stieg, sich einige Sturschädel im wahrsten Sinne nur mit Hemd und Hose schwimmend in Sicherheit bringen konnten. Viele Tiere verendeten.