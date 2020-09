Spanien: Mit Corona infizierte Surferin am Strand festgenommen

Die Frau, die als Rettungsschwimmerin am Strand von San Sebastian in Spanien arbeitet, wurde beim Surfen erwischt - sie hätte eigentlich aufgrund ihrer Corona-Infektion verpflichtend in Quarantäne sein müssen, wie Daily Mail am 8. September berichtet.

Ihre Kollegen haben die Polizei gerufen, nachdem sie von ihnen im Wasser gesehen wurde. Die Surferin hatte anscheinend auch mehrere Minuten lang die Aufforderung der Polizei ignoriert, bevor sie zur Küste zurückgekehrt ist.

Lokale Medien berichten, dass die Frau wohl noch insgesamt über eine Stunde weiter gesurft sei, obwohl sie sogar andere Rettungsschwimmer von einem Boot aus aufforderten, aus dem Wasser zu kommen.