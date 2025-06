Ab Samstag wird es in Spanien heiß. Dem südeuropäischen Land steht die erste Hitzewelle des Sommers bevor. Was Experten Sorge bereitet: Die Temperaturen steigen heuer besonders früh auf extreme Werte an - und versetzen damit weite Gebiete des Landes in Alarmbereitschaft. So gilt am Wochenende für insgesamt 1.135 Gemeinden landesweit ein hohes Gesundheitsrisiko.