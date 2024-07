Spanien führt digitalen "Pornopass" zur Altersüberprüfung ein

Datenschutz gewährleistet

Auf diese Weise sei der Datenschutz gewährleistet und die Online-Aktivitäten der Nutzerinnen und Nutzer könnten nicht zurückverfolgt werden, so die spanische Regierung. Über 18-Jährige können weiterhin beliebig viele pornografische Inhalte konsumieren.

Das System befindet sich noch in der Entwicklungsphase und soll bis Ende des Sommers allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, so José Luis Escrivá, Minister für digitale Transformation. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle in Spanien ansässigen Pornoanbieter eine Möglichkeit zur Alterskontrolle anbieten - andernfalls werden sie gesperrt.