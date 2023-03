Spanien: Filmreifer Einbruch in Edel-Weinkeller

Für den Diebstahl von 45 wertvollen Weinflaschen aus dem Keller eines luxuriösen Hotelrestaurants ist ein Paar in Spanien zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Ein Provinzgericht in Cáceres in der Autonomen Region Extremadura legte das Strafmaß am Montag auf viereinhalb Jahre Gefängnis für den Mann und vier Jahre für seine Komplizin fest - zuzüglich einer Entschädigungszahlung in Höhe von 753.454 Euro.