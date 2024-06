Der Sommer kommt heuer so früh, wie seit über 200 Jahren nicht

Der Sommer beginnt heuer so früh wie seit 228 Jahren nicht mehr. Zumindest astronomisch gesehen. Am Donnerstag um 22.50 Uhr erreicht die Sonne den nördlichsten Punkt ihrer jährlichen Umlaufbahn und läutet damit den Sommer ein.

Schuld ist ein ungenauer Kalender

Der astronomische Sommeranfang wird durch die Sommersonnenwende bestimmt. Also dem Zeitpunkt, an dem die Sonne parallel über dem nördlichen Wendekreis steht. In der Regel ist dies am 21. oder 22. Juni der Fall. Dass die Sommersonnenwende auf den 20. Juni fällt, ist ein seltenes Ereignis. Zwischen 1796 und 2024 geschah dies gerade zweimal: 1896 und 2020.