So konnten die verschollenen Kinder 40 Tage im Dschungel überleben

Die Geschichte der vier geretteten Kinder grenzt gleich in doppelter Hinsicht an ein Wunder: Zunächst überleben alle Geschwister im Alter von elf Monaten bis 13 Jahren den Flugzeugabsturz, bei dem ihre Mutter, der Pilot und ein weiterer Erwachsener ums Leben kommen. Und anschließend überstehen sie 40 Tage im kolumbianischen Regenwald.

Erstmals äußerten sich die Geschwister gegenüber von Familienangehörigen zu ihrer Zeit im Dschungel. "Sie hatten Angst. Sie haben sich hinter Baumstämmen versteckt. Das ist, was sie gemacht haben. Sie sind weggerannt", sagte ihr Großvater Fidencio Valencia am Sonntag im Fernsehsender Caracol. Das hatten Soldaten und Indigene bereits während der Suche befürchtet.

In der Region sind kriminelle Gruppen aktiv, vor denen bereits der Vater der Kinder fliehen musste. "Wir müssen ihnen jetzt positive Energie geben. Sie haben ihre Mutter sterben sehen", sagte Valencia.

Die Kinder werden nun im Militärhospital der Hauptstadt Bogotá versorgt. Sie müssen erst einmal wieder zu Kräften kommen, haben aber bereits Pläne. "Sie haben mir gesagt: Ich will laufen, aber meine Füße tun mir weh", sagte der Onkel der Kinder, Dairo Juvenal Mucutuy. "Wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, spielen wir Fußball."

Wie haben sich die Kinder ernährt?

Doch wie konnten sie über eine so lange Zeit, im Dschungel auf sich alleine gestellt, überleben? Nach Ansicht einer Ärztin waren zwei Faktoren entscheidend: dass die Kinder ausreichend Wasser hatten und dass sie den Dschungel kannten.

Am wichtigsten sei ausreichend Flüssigkeit, sagte die Kinderärztin Clemencia Mayorga der Zeitung "El Tiempo". "Wassermangel bringt Kinder sehr schnell in eine gefährliche Situation, in nur wenigen Stunden", betont die ehemalige Vorsitzende der Gesellschaft für Pädiatrie in Bogotá. "Wir können also davon ausgehen, dass sie 40 Tage lang immer Wasser zur Verfügung hatten." Dabei half wohl, dass es während der Zeit ausgiebig regnete.

