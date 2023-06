4 Kinder lebend nach 5 Wochen im Dschungel gefunden

Mehr als fünf Wochen nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im kolumbianischen Regenwald im Süden des südamerikanischen Landes sind am Freitag (Ortszeit) alle vier vermissten Kinder lebend gefunden worden. Das teilte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro am Freitag auf Twitter mit. "Eine Freude für das ganze Land!", jubelte Petro. Die Geschwister - 13, 9, 4 und 1 Jahr alt - waren am 1. Mai verunglückt. Die Kinder wurden von Soldaten in der Nähe der Absturzstelle gefunden.