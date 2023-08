Slowenien: Hochwasserschäden auf über 5 Milliarden Euro geschätzt

Die Regierung plant, in den nächsten zwei Monaten einen speziellen Fonds einzurichten, um den Wiederaufbau transparent abzuwickeln. Im Wiederaufbaufonds werden alle Mittel gebündelt - von Haushaltsmitteln, EU-Mitteln bis hin zu Spenden. Der Finanzminister enthüllte noch keine Details, erklärte aber, dass man dabei dem Vorbild ähnlicher Fonds aus anderen EU-Ländern folgen werde. Indes kursieren in den Medien informelle Informationen, dass der Fonds rund drei Milliarden Euro an Mitteln verwalten soll.

Auch die Mittel aus einem Sonderbeitrag, der mit dem Interventionsgesetz einführt wird, werden in den Fonds einfließen. Für Bürger ist heuer und im nächsten Jahr ein sogenannter Solidaritätsbeitrag von je 0,3 Prozent ihrer Einkommenssteuer vorgesehen, Unternehmen werden je 0,8 Prozent von deren Vorsteuergewinnen beisteuern.

Für die Fluthilfe hat die slowenische Regierung bisher 520 Millionen Euro mit Änderungen des diesjährigen Haushaltsplans bereitgestellt. Die EU wird 400 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds beisteuern. Zur Verfügung stehen auch 2,7 Milliarden Euro in Form von "Next Generation"-EU-Darlehen, Ljubljana erwägt, einen Teil davon zu nützen. Außerdem können bestehende Kohäsionsfondsmittel in Höhe von insgesamt 3,3 Milliarden Euro zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen umprogrammiert werden.