In London wächst Angst vor Bettwanzen: Spürhunde sollen die Schädlinge finden

Nachdem zuletzt in Frankreich eine Invasion von Bettwanzen für mediale Aufmerksamkeit sorgte, fürchtet sich nun auch Großbritannien vor einem verstärkten Befall. Gegenüber der Daily Mail berichten Augenzeugen von Wanzen in der Londoner U-Bahn oder Bussen in Manchester. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete das Problem in dem Blatt zuletzt als "wirklich besorgniserregend". Er habe sich mit Beamten in Frankreich in Verbindung gesetzt.

Wie der britische Guardian berichtet, setzen britische Hotels und Hausbesitzer nun speziell ausgebildete Hunde ein, um die Bettwanzen aufzuspüren.

