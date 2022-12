Silvester: Wo es bereits 2023 ist und wie gefeiert wurde

In Neuseeland, wo im vergangenen Jahr noch wegen Corona die meisten Events abgesagt worden waren, wurden erstmals wieder Böller in den Himmel geschossen. Als Höhepunkt gilt das Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland. "Es ist ein Ereignis, das auf der ganzen Welt gesehen wird, und wir sind stolz darauf, das Jahr 2023 von unserer Stadt aus zu beginnen", hatte BĂŒrgermeister Wayne Brown im Vorfeld gesagt.

Zeitgleich mit den Silvesterfeierlichkeiten in Sydney hat ĂŒbrigens auch der Wiener Silvesterpfad eröffnet. Was die Besucher dort in diesem Jahr erwartet, lesen Sie hier: