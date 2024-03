Sicherheitsleck bei Europol: Geheime Polizeiakten lagen mitten auf Straße

Drei Sicherheitsschleusen muss man überwinden, um als Besucher in das Innere des Gebäudes der europäischen Polizeibehörde Europol zu gelangen.

Hier im niederländischen Den Haag laufen die Fäden zur Bekämpfung von Terrorismus, Cybercrime oder gegen Mafiaclans zusammen. Und ausgerechnet hier soll sich vor einem halben Jahr ein Fall ereignet haben, der massive Sicherheitslücken ausgerechnet bei einer Sicherheitsbehörde aufzeigt.

Mehrere Personalakten, offenbar auch von hochrangigen Europol-Mitarbeitern sollen zunächst aus der Personalabteilung verschwunden und wenig später auf offener Straße in Den Haag wiedergefunden worden sein. Akten, in denen Namen von Mitarbeitern, Adressen oder familiäre Informationen vermerkt gewesen sein sollen. Details über Menschen, die in hochsensiblen Bereichen gegen Kriminelle ermitteln und offen einsehbar waren.

Was man bisher über den Fall weiß, lesen Sie im Folgenden.