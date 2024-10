Rund 600 Millionen Kinder sind Opfer von sexualisierter Gewalt

Wenn "berührungslose" Formen sexualisierter Gewalt wie Online- oder verbale Gewalt einbezogen würden, steige die Zahl der betroffenen Mädchen und jungen Frauen weltweit auf 650 Millionen. Auch Buben und junge Männer sind von sexualisierter Gewalt betroffen, wie UNICEF weiter berichtete. Schätzungsweise 240 bis 310 Millionen Buben - etwa jeder Elfte - hätten in ihrer Kindheit Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe erlebt. Den Daten zufolge ereignet sich die meiste sexualisierte Gewalt an Minderjährigen während der Adoleszenz, mit einem deutlichen Anstieg zwischen 14 und 17 Jahren.

Südlich der Sahara am meisten betroffen

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ist UNICEF zufolge weit verbreitet über alle geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen Grenzen hinweg. Am meisten Betroffene gebe es in Afrika südlich der Sahara mit 79 Millionen Mädchen und Frauen, gefolgt von 75 Millionen in Ost- und Südostasien, 73 Millionen in Zentral- und Südasien, 68 Millionen in Europa und Nordamerika.

Die Daten stammen laut UNICEF aus landesweit repräsentativen Umfragen, die zwischen 2010 und 2022 in 120 Ländern und Gebieten durchgeführt wurden. Allerdings gebe es Datenlücken, insbesondere zu den Erfahrungen von Buben sowie zu den nicht-körperlichen Formen sexualisierter Gewalt.