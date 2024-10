Gewalt und Missbrauch: 189 Meldungen in deutschen SOS-Kinderdörfern

In SOS-Kinderdörfern ist es nach Untersuchungen einer unabhängigen Kommission in den vergangenen Jahrzehnten zu weit über 100 Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern gekommen.

In sogenannten SOS-Kinderdörfern sollen Kinder, deren Eltern sich aus diversen Gründen nicht um sie kümmern können, trotzdem in einem familiären Umfeld aufwachsen können. Ein großer Teil (rund 40 Prozent) der bekanntgewordenen Grenzverletzungen und Übergriffe fand dem Bericht zufolge in Kinderdorf­familien statt.

Die Liste der Vorwürfe ist aber noch länger: Andere Kinder wurden dem Bericht zufolge zur Strafe im Keller eingesperrt. Manche hätten dabei auch eine längere Zeit stillstehen und an einen Kasten oder die Wand schauen müssen. Ein Mädchen, das in einer SOS-Pflegefamilie untergebracht gewesen sei, habe während der Nächte im Keller stundenlang geschrien und "Todesangst" gehabt.

Betroffene berichteten - so steht es in dem Bericht - vom Fehlen von Vertrauenspersonen, oder von emotionaler Kälte, die ihnen von Kinderdorfmüttern oder anderen Fachkräften entgegengebracht worden sei. Manche Kinder wurden aus Gruppen ausgegrenzt, andere berichteten von tage- oder auch wochenlangen Arresten.

Bis Juni 2023

Viele der aufgeführten Beispiele liegen schon Jahrzehnte zurück. In dem Papier finden sich aber auch Berichte über Übergriffe von Betroffenen aus den vergangenen 20 Jahren. In der Hälfte aller Fälle gingen die Unrechtshandlungen laut Bericht von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des Vereins aus, in 20 Prozent von anderen betreuten jungen Menschen. In einem weiteren Großteil der Fälle waren mehrere Personengruppen betroffen. Konkret beziehen sich die genannten Zahlen auf den Zeitraum von 1976 bis Juni 2023. Aktuell gibt es in Deutschland 38 Einrichtungen und insgesamt rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.