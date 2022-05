Selbsternannter Heiler missbraucht Frauen in "Sex-Sitzungen"

Eine verwerfliche Geschäftspraktik entwickelt ein selbst ernannter „spiritueller Heiler“ in Tunesien. Der Mann, der sich selbst Bolga Kahouli nennt, wurde mittels versteckter Kamera entlarvt. Im tunesischen Fernsehen waren Aussagen des „Heilers“ ausgestrahlt worden, in denen er Hunderte Frauen zu Sex „überzeugt“ habe. Dabei soll der Mann den Frauen eingeredet haben, dass Sex mit ihm sie von ihren „spirituellen Problemen“ heilen würde.

In der Sendung des privaten Fernsehsenders Al Hiwar Ettounsi gab sich eine Journalistin als potenzielle Klientin aus und nahm das Gespräch mit versteckter Kamera auf. Bolga Kahouli gibt darin an, „schwarze Magie“ mit Sex bekämpfen zu können und verspricht „garantierte Ergebnisse“. Er habe schon rund 900 Frauen auf diese Art geheilt. Eine 25-jährige Studentin gab an, dass sie vom „Heiler“ auf diese Art drei Jahre lang missbraucht wurde.

Der Undercover-Journalistin empfahl der „Heiler“ nach dem Beratungs-Gespräch 14 Sex-Sitzungen mit ihm. Dafür sollte sie insgesamt umgerechnet knapp 70 Euro zahlen. Der Mann wurde am Dienstag nach Justizangaben festgenommen.