Seilbahn zur Klagemauer? Streit um Projekt für Jerusalem

Das spektakuläre Panorama von Jerusalem, das Millionen Touristen in die Heilige Stadt lockt, könnte schon bald um ein hochmodernes Element bereichert werden: Eine Seilbahn soll über eine Strecke von 1,4 Kilometern mit 72 Gondeln und einer Kapazität von 3.000 Fahrgästen pro Stunde in die Nähe der Klagemauer führen. Das Projekt sorgt jedoch für hitzige Debatten.

„Die Seilbahn wird Jerusalems Gesicht verändern und Touristen und Besuchern einen leichten und bequemen Zugang zur Klagemauer bieten“, schwärmte Tourismusminister Jariv Levin im Mai 2018 bei der Beschlussfassung. „ Jerusalem ist kein Disneyland“, warnten dagegen 70 israelische Architekten und Archäologen in einem offenen Brief an den Minister.