Seilbahn unweit des Lago Maggiore abgestürzt: mindestens neun Tote

Bei einem Seilbahnunglück unweit des Lago Maggiore in Norditalien sind am Sonntag mindestens neun Personen ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Eine Kabine der Seilbahn auf der Strecke Stresa-Mottarone stürzte circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone ab.

An Bord befanden sich zwölf Menschen, unter den Verletzten sind auch zwei Kinder, die in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Turin eingeliefert wurden.

Der Absturz der Kabine sei vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht worden, berichteten Feuerwehrmannschaften, die bei der Bergung im Einsatz waren. Die Kabine stürzte in einen Wald. Wegen des steilen Geländes gestaltete sich die Bergungsaktion problematisch. Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz.