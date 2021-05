Neun Verletzte bei Explosion in iranischer Chemiefabrik

Im Iran sind bei der Explosion einer Chemie- und Feuerwerksfabrik mindestens neun Menschen verletzt worden. Das berichteten Staatsmedien am Sonntag.

Das Unglück ereignete sich demnach in den frühen Morgenstunden in der Provinz Isfahan in der Landesmitte. Die Ursache werde noch untersucht, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Mehr einen Sprecher des medizinischen Notfallzentrums der Provinz.