Seelöwen auf dem Golfplatz: Robben-Chaos in Neuseeland

Da hatten sie sich extra freigenommen, den Platz gemietet, und dann das. Nicht eine, sondern gleich zwei werdende Seelöwen-Mütter waren innerhalb einer Stunde auf den Golfplatz der neuseeländischen Kleinstadt Dunedin gerobbt und hatten dort lautstark ihren Nachwuchs geboren. An Weiterspielen sei da nicht zu denken gewesen. So berichtete es eine unzufriedene Männergruppe der Hotline des neuseeländischen Naturschutzministeriums.

Andere Anrufer meldeten, dass besonders sture Exemplare der Ohrenrobben im Schneckentempo eine Schnellstraße gekreuzt – und sogar mittendrin eine Pause eingelegt hätten. Ein weiterer Seelöwe habe die Teilnehmer eines Surfer-Wettbewerbs gestört, indem er unerlaubterweise an dem Rennen teilgenommen (und gewonnen) hatte. Sogar ein Fußballspiel des lokalen Amateur-Clubs musste wegen mehrerer gedrungener, beflosster Flitzer unterbrochen werden.

Neuseelands "Silly Season"

Es ist wieder „Silly Season“ in Neuseeland. So wird dort die ungefähr vierwöchige Paarungszeit der Seelöwen bezeichnet. Die sonst nur an der Küste zu findenden Tiere dringen dabei gerne kilometerweit ins Landesinnere ein und stellen dabei – hormongetrieben – den Alltag im Süden der Insel auf den Kopf. In diesem Jahr ist das von Seelöwen verursachte Chaos jedoch besonders groß, da die „Silly Season“ ausgerechnet in die aktuelle Haupturlaubswoche der Neuseeländer fällt.