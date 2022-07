700-Kilo-Frechdachs: Walrossdame "Freya" zerstört Boote in Oslo

Die Gemeinde hat gemeinsam mit örtlichen Forschen inzwischen eine Art schwimmenden Steg gebaut und vor dem Hafen platziert. Dort soll "Freya" sich zum Ausruhen zurückziehen. Die Idee ist, dass die Walrossdame merkt, dass sie dort weniger unter Beobachtung steht und sich an den Steg gewöhnt - damit er dann mithilfe eines Schiffes aus dem Oslofjord gezogen und gemeinsam mit "Freya" an die Nordküste Norwegens gebracht werden kann. Das Problem: Sie habe den Steg bisher noch nicht angenommen und bevorzuge weiter Boote.

Was, wenn es angreift?

Vorab: Sollten Sie jemals auf ein Walross in freier Wildbahn treffen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es Sie angreifen würde. Walrosse sind grundsätzlich scheue Tiere, die gegenüber großen Raubtieren wie Eisbären zunächst auf Drohgebärden setzen, bevor sie die Flucht ergreifen. Sie verteidigen sich nur, wenn ihnen ein Fressfeind zu nahe kommt oder sie überrascht werden.

Dass Sie ein Walross in freier Wildbahn unbeabsichtigt überraschen könnten, ist ausgeschlossen. Zum einen ist schon ein einzelnes Walross sehr groß: Ausgewachsene Exemplare werden meist drei Meter lang, Weibchen wiegen bis zu 800 Kilogramm, Männchen oft weit über eine Tonne. Außerdem riechen die Tiere sehr streng. Ausschlaggebend für die These, dass Sie ein Walross nicht überraschen könnten, ist aber die Tatsache, dass Walrosse den Großteil des Jahres in Gruppen von mehren hundert Tieren verbringen.

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie sich - aus welchen Gründen auch immer - in einer Situation befinden, in der Ihr Geruchssinn leider gerade außerordentlich stark beeinträchtigt ist und Sie von einem Walross an einem ungewohnten Ort überrascht werden (zum Beispiel am Sonnendeck Ihrer Yacht im Hafen von Oslo): Fliehen Sie, Sie haben keine Chance!

Das Walross ist nicht nur deutlich größer und schwerer als Sie wahrscheinlich dachten, es kann seine im Schnitt 50 Zentimeter langen Stoßzähne auch deutlich geschickter als Waffe einsetzen, als Sie wahrscheinlich denken. Mit diesen Hauern können Walrosse - auch Weibchen - selbst Eisbären schwer verletzen, die daher in freier Wildbahn stets die Tatzen von ausgewachsenen Walrossen lassen.