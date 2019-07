Sechs Millionen für Geheimhaltung von Neil Armstrongs Todesumständen

Es ist der 25. August 2012, als Neil Armstrong, in die Geschichte eingegangen als erster Mensch am Mond, an den Folgen einer Bypass-Operation stirbt. Zum Zeitpunkt seines Todes ist er 82 Jahre alt. Die Familie lässt Armstrongs Asche vom Deck eines Navy-Kreuzers im Atlantik verstreuen. Soweit ist die Geschichte bekannt.