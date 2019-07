50 Jahre Mondlandung, oder? Die Verschwörungstheorien im Faktencheck

Heute vor genau 50 Jahren, am 20. Juli 1969, landeten mit Neil Armstrong und Edwin "Buzz" Aldrin die ersten Menschen auf der Mondoberfläche. "That’s one small step for a man, one giant leap for mankind." – der Rest ist Geschichte.

Zwar war die sowjetische Sonde Lunik 2 der erste von Menschen konstruierte Raumkörper, der gezielt auf dem Mond aufschlug – nämlich schon am 13. September 1959 –, aber ein Mann auf dem Mond? Das ist doch etwas Anderes. Das war die Krönung des seit den 1950er-Jahren andauernden "Wettlaufs ins All" zwischen den USA und der Sowjetunion.

Doch obwohl die UdSSR die Landung auf dem Mond der Vereinigten Staaten bestätigte, zweifeln noch immer Menschen an ihrer Echtheit. Verschiedenste Verschwörungstheoretiker versuchen Mythen um die Mondlandung mit angeblichen Fakten zu beweisen.