Kunst zum Jubiläum: Der Mond liegt in der Bratpfanne

Info: Wo Mondlicht die Ausstellungshäuser erhellt

Die Kunstmeile Krems feiert die Mondlandung am Samstag (20. 7.) mit einem großen Familienfest; die Ausstellung „Wettlauf zum Mond – die fantastische Welt der Science-Fiction“ im Karikaturmuseum ist bis 27. 10. zu sehen, „Ticket to the Moon“ und „Land Art“ in der Kunsthalle laufen bis 3. 11.

Ab 20.7. ist auch die große Ausstellung des Museum der Moderne Salzburg zum Jubiläum für Publikum geöffnet: „Fly Me to the Moon“ (bis 3. 11.) will einerseits die Faszination des Mondes vor der Mondlandung, andererseits die künstlerischen Echos des Ereignisses zeigen. Ebenfalls am Samstag eröffnet die ERES Stiftung München die Schau „Zero Gravity“: Sie zeigt u.a. Werke von Sonia Leimer oder Hans Schabus in einer Raumistallation von Peter Kogler (bis 30.11.)

„Fly Me to the Moon“ heißt auch eine Online-Ausstellung der Mediathek im Technischen Museum Wien. Dieses hat auch eine physische Ausstellung in seinen Räumen eingerichtet – „High Moon“ läuft bis zum 6. 10. Das Haus der Geschichte Österreich zeigt bis 1. 9. Österreichs Beiträge zur Raumfahrt. Und im Amerika-Haus in Wien (zu sehen bei dortigen Events) zeigt der Journalist Otmar Lahodynsky Briefmarken, Sonderstempel und Zeitungscover, die er rund um die Mondlandung gesammelt hat.