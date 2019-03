Der Weltraum im Karikaturmuseum: Unendlicher Witz

Der erste, dichteste Teil der Schau widmet sich dem „Wettlauf zum Mond“ bis zum Jahr 1969 und damit weniger der Science Fiction als der Historie: Die Visionen einer Reise zum Mond und darüber hinaus wurden schon in die Welt projiziert, bevor das politische und symbolische Wettrüsten im Kalten Krieg tatsächlich losging, und die hochfliegenden Ideen wurden von Karikaturisten süffisant mit der Alltagsrealität konterkariert.

So ließ Fritz Gareis bereits 1920 eine Wiener Straßenbahn in Richtung Mars starten, und Ladislaus Kmoch imaginierte 1937 ein „Weltraumdirndl“ als Kleidungsstück für die wohl bald anstehende Reise ins All.

Kurator und Museumsdirektor Gottfried Gusenbauer kombinierte comicgeschichtlich teils höchst interessante Blätter mit Medienberichten rund um die Mondlandung und zeigt in Vitrinen exemplarisch Klassiker der Science-Fiction-Literatur von Isaac Asimov bis Aldous Huxley.