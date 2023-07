Schwere Missbrauchsvorwürfe im Erzbistum Berlin

Von 1960 bis 1965 kam es laut Aussagen einiger Opfer zu sexuellem Missbrauch durch sechs Priester zusammen mit sechs Ordensschwestern u.a. in Volksschulen in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Berichte darüber fanden 2021 anonymisiert Eingang in den Missbrauchsbericht des Erzbistums Berlin.

Zwei mutmaßliche Opfer berichten in der Sonntagsausgabe des Spiegel von den Übergriffen. Einer der Betroffenen – ein heute 69-Jähriger – erinnert sich im Gespräch mit dem Magazin u.a. an Gruppenvergewaltigungen und Prügel nach dem Zeigen eines Pornos in einem Lichtspielhaus, die offiziell als Bibliotheksausflüge deklariert wurden.

➤ Mehr zum Thema: Papst Johannes Paul II. schickte mutmaßlichen Pädophilen ins Weinviertel