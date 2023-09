Schwere Brände auf Sizilien: Ein Todesopfer, Touristen werden evakuiert

Schwere Brände toben auf Sizilien. Die Flammen wüteten am Samstag vor allem im Raum der Urlaubsortschaft Cefalu, wo eine Frau ums Leben kam. Die 42-Jährige, die mit ihrem Vater und ihrem Bruder unterwegs war, um Pferde aus einem brennenden Stall zu befreien, wurde am Freitagabend tot in einem Kanal in der Nähe der Autobahn gefunden. Es ist nicht klar, ob die Frau durch den Rauch erstickt oder verbrannt ist.

Die Flammen, die durch den starken Schirokko angetrieben wurden, erreichten die westliche Küste von Cefalu mit einer Feuerfront von über zehn Kilometern, teilten die Rettungseinheiten mit. Weil die Flammen ein Hotel in Cefalu bedrohten, mussten am Freitagabend 700 Touristen mit Booten evakuiert werden. Sie verbrachten die Nacht in einer Sporthalle.

➤ Lesen Sie mehr: Extreme Waldbrände werden in Zukunft mehr werden