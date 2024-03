Kugelsichere Westen als Trend unter Schwedens Jugendlichen

Unter Schwedens Jugendlichen gibt es einen neuen Trend: kugelsichere Westen. Das liegt jedoch nicht am Krieg in der Ukraine und der Furcht eines Angriffs des russischen Nachbarn auf das Neo-NATO-Mitglied, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern vielmehr an der weiterhin eskalierenden Bandengewalt.

Nachdem im Jahr 2023 mehr als 50 Personen durch Schüsse und Explosionen ums Leben kamen, waren auch in diesem Jahr bei rund 30 Schießereien bereits vier Tote zu verzeichnen. Erst am vergangenen Wochenende wurde ein Mann in seinen Zwanzigern im Stockholmer Außenbezirk Skärholmen erschossen.

Drei Sprengsätze in 24 Stunden gezündet

Zu Beginn dieser Woche erschütterten dann drei Explosionen die Hauptstadt: Zwei Sprengsätze detonierten am Montag in Wohngebäuden in den Bezirken Fagersjö und Lidingö, eine weitere am Dienstag in Farsta. Mehrere Menschen wurden verletzt.