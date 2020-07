Schwarzer Teenager in US-Haftanstalt gewürgt: tot

Der gewaltsame Tod eines afroamerikanischen Teenagers in einer Jugendvollzugsanstalt sorgt in den USA für Empörung. Ein Video zeigt, wie der 16-jährige Cornelius Fredericks Ende April in der Anstalt im Bundesstaat Michigan von mehreren männlichen Mitarbeitern umgeworfen, auf den Boden gedrückt und gewürgt wird.

Fredericks hatte zuvor einen Sandwich auf einen anderen Burschen in der Cafeteria geworfen. Er starb zwei Tage nach dem Vorfall.