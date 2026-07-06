Der Fund von sechs geheimnisvollen Metallkugeln an einem Strand im Nordosten Australiens beschäftigt Experten und hat nördlich der Stadt Townsville einen Großeinsatz ausgelöst. Die australische Raumfahrtbehörde (ASA) hält die Funde mittlerweile für Weltraumschrott: „Bei den geborgenen Objekten handelt es sich offenbar um Druckbehälter einer Trägerrakete“, zitierte der Sender ABC eine Sprecherin der Australian Space Agency.

Metallkugeln wohl Weltraumschrott Umgangssprachlich werden sie auch als „Space Balls“ (Weltraumkugeln) bezeichnet – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Filmparodie von Mel Brooks aus dem Jahr 1987. In der Raumfahrt sind damit Druckbehälter aus Titanlegierungen gemeint, die Teil des Treibstoffsystems von Raketen sind. Wegen ihres hitzebeständigen Materials überstehen sie Fachleuten zufolge häufig den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre.

Sind die Kugeln gefährlich? Aber Vorsicht ist geboten: Der australische Guardian zitierte die Weltraumexpertin Alice Gorman von der Flinders University mit den Worten, in den Kugeln könnten sich Reste von Hydrazin befinden, einem hochgiftigen und leicht entzündlichen Raketentreibstoff. Die Behörden haben dies bisher nicht bestätigt. Laut ASA wurden die Kugeln mittlerweile geborgen und als sicher eingestuft.

Weltraumtrümmer niemals berühren Die ASA-Sprecherin betonte dennoch: „Verdächtige Weltraumtrümmer dürfen niemals berührt, bewegt oder geborgen werden. Gehen Sie davon aus, dass sie gefährlich sind – entfernen Sie sich und verständigen Sie die Rettungsdienste.“ Nachdem die kugelförmigen Objekte am Freitag am Forrest Beach entdeckt worden waren, hatten Feuerwehr und Polizei Sperrzonen eingerichtet und die Fundstücke in Spezialbehältern geborgen. Nach Angaben der ABC mussten einige Anrainer ihre Häuser vorsorglich verlassen. Die Evakuierungszone wurde später deutlich verkleinert, nachdem Spezialkräfte die Lage untersucht hatten. Der Strand blieb zeitweise gesperrt.

Ein findiger Besitzer eines örtlichen Imbissstandes macht sich den Fund laut australischem Guardian bereits zunutze und verkauft eine „Space Junk Snack Box“ (Weltraumschrott-Snackbox). Auf einer Tafel ist zu lesen: „Im Gegensatz zu manchem Zeug, das an unseren Strand gespült wird, können Sie diese Objekte identifizieren.“