Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene greifen zunehmend auf Gel-Stressbälle sowie -Würfel zurück. Die sensorischen Spielzeuge erfreuen sich eines großen Hypes und werden sowohl im Büro als auch im Schulalltag immer häufiger gesehen. Doch nun werden in den USA mehrere Fälle bekannt, in denen sich vor allem Kinder durch diese Stressspielzeuge verletzen. Der Grund dafür ist unter anderem ein TikTok-Trend (KURIER berichtete). Einer davon betrifft die 13-jährige Nathalee Staggs, deren Gel-Würfel explodiert ist und die dadurch Verbrennungen erlitt.

Gel-Spielzeug im Auto explodiert Kim Staggs, die Mutter der Jugendlichen, holte sie von ihren Großeltern ab und ging mit Nathalee zum Auto. Als sich die Teenagerin auf den Rücksitz setzte, explodierte kurz darauf das Spielzeug. „Wir waren noch nicht einmal einen Kilometer unterwegs, und sie stößt diesen markerschütternden Schrei aus“, erzählte Staggs gegenüber KDKA. „Ich fahre und schaue auf die Straße, und sie schreit so furchtbar. Mir rutschte das Herz in die Hose.“ Als die Mutter auf den Schoß der 13-Jährigen sah, bemekrte sie, dass er mit einer klaren Substanz bedeckt war, die später als Silikon identifiziert wurde. Die US-Amerikanerin brachte ihre Tochter sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus.

TikTok-Trend führt zu Notfällen Mithilfe von Kochsalzlösung konnten sie die Substanz von der Haut der Jugendlichen lösen. „Das Krankenhaus hat mit der Giftnotrufzentrale gesprochen und zum Glück war es kein Stoff mit giftigen Inhaltsstoffen. Die Verbrennungen entstanden lediglich durch die Hitze“, erklärte Staggs in einem Facebook-Posting, in dem Fotos von den Verletzungen der 13-Jährigen zu sehen sind. „Sobald es auf ihrer Haut war, fühlte es sich wie geschmolzenes Karamell an und ließ sich nur schwer entfernen. Ihre Shorts mussten aufgeschnitten werden. Das hätte viel schlimmer ausgehen können, und ich danke Gott, dass es ihr gut geht.“ Die besorgte Mutter appellierte an Eltern: „Lasst keine Squishies in eurem Auto liegen. Man denkt nicht daran, dass so etwas passieren oder 'schlimm' sein könnte, aber es hätte wirklich viel schlimmer enden können. Sie hat jetzt kaum noch eine Spur davon!“