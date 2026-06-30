Eine Familie aus South Carolina trauert um den fünfjährigen JayCeon Gates . Der Bub wurde bei einem Hundeangriff schwer verletzt, während er sich bei seinem Therapeuten befunden hat. Die Attacke war so verheerend, dass das Kind kurz darauf verstorben ist.

Wie Post and Courier berichtet, ereignete sich der Vorfall am 27. Juni kurz vor 7.30 Uhr. Gates und ein Erwachsener wurden verletzt. Der Bub wurde um 9.15 Uhr in einem örtlichen Krankenhaus für tot erklärt . Wie es zu der Attacke kam und warum das Kind und der Therapeut angegriffen wurden, ist unbekannt.

Familie trauert um Fünfjährigen

Für die Familie des Toten wurde ein GoFundMe-Spendenkonto eingerichtet, um Geld für die Beerdigungskosten zu sammeln: "JayCeon Gates war erst fünf Jahre alt, als sein Leben bei einem tragischen Angriff durch zwei Hunde genommen wurde." Bei den Tieren soll es sich um Pitbull-Terrier gehandelt haben. "Dieser lebhafte, lebensfrohe, autistische Junge wurde von seiner Mutter und seiner großen Schwester zutiefst geliebt, und sein Verlust hat eine Lücke in den Herzen aller hinterlassen, die ihn kannten", heißt es weiter in der Beschreibung.

Insgesamt wurden bereits 6.745 US-Dollar (circa 5.909 Euro) an Spenden gesammelt.