"Schutz vor Corona": Nordkorea soll Mann ermordet und verbrannt haben

Laut Angaben aus Seoul soll es sich bei dem erschossenen Mann um einen 47-jährigen Vater handeln, der als Beamter in der Fischerei arbeitet. Er soll am vergangenen Montag von seinem Inspektionsboot 10 Kilometer südlich der tatsächlichen Meeresgrenze zwischen Süd- und Nordkorea verschwunden sein. Es könnte sich auch um einen seltenen Überläufer gehandelt haben, da er eine Rettungsweste getragen haben soll. Später soll der Mann jedenfalls in nordkoreanischen Gewässern gefunden worden sein. Südkorea sagt, dass ein nordkoreanisches Patrouillenboot den Mann am Dienstag gefunden hat. Die Soldaten hätten sich Gasmasken aufgesetzt und den Beamten aus der Ferne befragt, bevor sie den "Befehl" bekommen hätten, den Mann noch auf See zu erschießen.

Scharfe Reaktionen aus Seoul

Südkoreas Präsident Moon Jae-in nannte den Mord einen "schockierenden Vorfall" der nicht toleriert werden dürfe. Der Nationale Sicherheitsrat des Landes sagte, der Norden könne "es nicht rechtfertigen, unseren unbewaffneten Bürger, der keine Anzeichen von Widerstand zeigte, zu erschießen und seine Leiche zu verbrennen".

Auf einer Pressekonferenz sollen südkoreanische Beamte gesagt haben, sie hätten eine "gründliche Analyse verschiedener Informationen" durchgeführt. Es ist jedoch nicht klar, wie genau sie die Informationen gesammelt haben. Es ist bekannt, dass das südkoreanische Militär die Funkkommunikation des Nordens abfängt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.