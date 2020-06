"Widerlicher Pöbel": Nordkorea beendet Kommunikation mit Südkorea

Nach monatelangem Stillstand in den Beziehungen zu Südkorea will Nordkorea jetzt sämtliche Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder kappen. Die Maßnahme werde am Dienstagmittag (17.00 Uhr MESZ) wirksam, berichteten die Staatsmedien in der Früh. Sie sei nur der erste Schritt, "um alle Kontaktwege" abzuschneiden.

Der Schritt hatte sich zuvor abgezeichnet: Nordkorea hatte der Regierung in Seoul in den vergangenen Tagen wiederholt vorgeworfen, gegen Pjöngjang gerichtete Propaganda-Aktionen südkoreanischer Aktivisten und nordkoreanischer Flüchtlinge an der Grenze zu dulden.