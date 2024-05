Schüsse in Pariser Vorstadt: Toter und mehrere Verletzte

Die Schüsse seien am Freitagabend kurz vor Mitternacht in einem Brennpunktviertel der Vorstadt Sevran gefallen, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Vermutet wird ein Zusammenhang mit der eskalierenden Gewalt zwischen Drogenbanden. Einen weiteren Vorfall mit einem Toten gab es zudem im südfranzösischen Toulouse .

Als die Polizei am Tatort in Sevran eintraf, lagen nach Angaben aus Ermittlerkreisen vier Verletzte am Boden. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, konnten das Leben eines Schwerverletzten aber nicht mehr retten. Die drei anderen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser im Großraum Paris gebracht. In der Nacht wurden noch drei weitere Menschen mit Schussverletzungen ins Krankenhaus von Aulnay-sous-Bois eingeliefert, eine Nachbarstadt von Sevran.

25 Patronenhülsen gefunden

Die Pariser Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen vorsätzlicher Tötung und versuchter vorsätzlicher Tötung durch eine organisierte Bande. Der Schütze war ersten Erkenntnissen zufolge auf dem Parkplatz eines Kulturzentrums aus einem Auto gestiegen, hatte mehrere Schüsse abgegeben und war dann zusammen mit dem Fahrer des Wagens geflohen. Am Tatort wurden nach Angaben der Ermittler 25 Patronenhülsen gefunden. Festnahmen gab es zunächst nicht.