Schreck bei EU-Wahl: Plötzlich stand ein Bär vor dem Wahllokal

Ein Bär ist in der Nacht auf Montag vor einem Wahllokal in Bozzana, einem Ortsteil der Gemeinde Caldes im Sole-Tal im norditalienischen Trentino aufgetaucht. Der Vorfall ereignete sich, als die Stimmenauszählung noch im Gange war, berichtet die Online-Zeitung Nos.

"Dieses Maß an Vertrauen seitens der Bären kann nicht länger geduldet werden, und ich fordere die Verantwortlichen auf, Schritte zu unternehmen", so der Bürgermeister von Caldes, Antonio Maini, gegenüber "Nos". In Caldes hatte im April 2023 die Bärin Jj4 einen 26-jährigen Jogger tödlich verletzt. Das Trentino hat zuletzt einen Gesetzesentwurf gebilligt, mit dem die Ausbreitung der Bärenpopulation eingedämmt werden soll. Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu acht Tiere pro Jahr zu töten.