Jogger getötet: Italien will Killer-Bärin nach Deutschland verlegen

Ein Bärenweibchen, das im vergangenen Jahr in den Alpen im norditalienischen Trentino einen Jogger tötete, soll in einem Schutzgebiet in Deutschland untergebracht werden. Dies teilten die Behörden der Provinz Trient am Dienstag mit. Nachdem die Bärin mit dem Code JJ4 im April 2023 den 26-jährigen Jogger getötet hatte, ordneten die Behörden von Trient ihre Gefangennahme und Hinrichtung an. Das Todesurteil wurde durch rechtliche Einwände von Umweltschützern blockiert.