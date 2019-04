Boeing 737 MAX: 96 Testflüge mit neuer Software absolviert

Bei Boeing laufen deshalb die Bemühungen um eine Wiederzulassung dds Krisenjets auf Hochtouren. Bereits 96 Flüge mit einer Flugzeit von insgesamt über 159 Stunden seien bereits zum Testen eines Updates der umstrittenen Steuerungssoftware MCAS absolviert worden, sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Donnerstag bei einer Konferenz in Dallas. In den kommenden Wochen würden weitere Tests folgen, um zu zeigen, "dass wir sämtliche Vorgaben für die Zertifizierung identifiziert und erreicht haben".