Schmieriger Autoverkäufer: Schwarzenegger wirbt für Benziner

Die Klima-Agenda von Arnold Schwarzenegger ist hinreichend bekannt. Das zeigt er auch regelmäßig in der Öffentlichkeit. Zuletzt trat Kaliforniens Ex-Gouverneur Ende Mai medienwirksam am Klimagipfel in Wien mit Greta Thunberg auf - jener 16-jährigen "Fridays for Future"-Ikone, die für den Friedensnobelpreis nominiert wurde.

Aber Schwarzenegger fliegt nicht nur im Privatjet rund um den Globus, um die Welt zu verbessern. Derzeit ist ein Video aus seiner Heimat Kalifornien in aller Munde. Dort zeigt sich Schwarzenegger als "verbrauchter" Autoverkäufer. "Ich will euch allen danken, dass ihr ,Muscle Cars' kauft, die mit Benzin fahren", sagt Schwarzenegger durch den Lautsprecher. "Lang leben die amerikanischen Muskeln!"