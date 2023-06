Schlechtere Getreideernte in Deutschland wegen Trockenheit erwartet

Der Deutsche Raiffeisenverband hat seine Prognose f├╝r die diesj├Ąhrige Getreideernte angesichts des trockenen Wetters in den vergangenen vier Wochen nach unten korrigiert. Derzeit sei in Deutschland mit einer Ernte von 42,0 Millionen Tonnen Getreide und von 4,1 Millionen Tonnen Raps zu rechnen, teilte der Verband am Mittwoch in Berlin mit. Im Vergleich zum Mai wurde die Erntesch├Ątzung um 1,2 Millionen Tonnen Getreide nach unten korrigiert, beim Raps um rund 200.000 Tonnen.

