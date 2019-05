Schlangestehen am Mount Everest: Hochsaison für Gipfelstürmer

Ein Selfie vom Gipfel des Mount Everest gilt als begehrte Trophäe unter Alpinisten. Dafür nehmen viele sogar stundenlanges Anstehen in Kauf. Zuletzt reihten sich am Mittwoch rund 200 Menschen in die Schlange vor dem höchsten Punkt des mit 8.848 Metern höchsten Berges der Welt.

Manchen wird das allerdings zum Verhängnis. Eine 55-jährige Inderin und ein gleichaltriger US-Amerikaner brachen am Mittwoch auf dem Gipfel zusammen und starben wenig später.