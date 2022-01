"Schadet Ansehen": Rosafarbene FFP2-Masken für italienische Polizisten

Laut der Gewerkschaft ergebe sich das Problem nicht aus einem Vorurteil gegenüber der Farbe rosa, sondern aus der Tatsache, dass die Masken der Uniform entsprechen sollen. Daher forderte die SAP, dass lediglich Masken in den Farben weiß, schwarz, oder blau geliefert werden, wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Freitagsausgabe) berichtete.

Italien hat in den vergangenen Tagen FFP2-Masken-Pflicht in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt. Die FFP2-Masken werden zum Preis von 0,75 Cent pro Maske im Handel verkauft.