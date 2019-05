Russische GRU-Agenten wegen Putschversuchs in Montenegro verurteilt

Weil sie einen Putsch gegen den montenegrinischen Langzeit-Herrscher Milo Djukanovic geplant haben sollen, hat das Oberste Gericht des Landes 13 Personen verurteilt. Sie erhielten Gefängnisstrafen zwischen einem und 15 Jahren, entschied das Gericht in Podgorica. Die höchsten Strafen erhielten zwei Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU, die in Abwesenheit zu 12 und 15 Jahren verurteilt wurden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Eduard Schischmakow und Wladimir Popow eine kriminelle Vereinigung zur Ausführung von terroristischen Akten in Montenegro gebildet hatten. Der gewaltsame Umsturz hätte nach Ansicht des Gerichts verhindern sollen, dass Montenegro im Jahr darauf der Nato beitritt. Die Putschpläne sahen laut dem Gericht vor, dass die Gruppe im Oktober 2016, am Tag der Parlamentswahlen, den damaligen Ministerpräsidenten - und heutigen Staatspräsidenten - Djukanovic durch einen bewaffneten Angriff stürzen und töten wolle. Die meisten Angeklagten waren jedoch am Tag zuvor von der Polizei verhaftet worden.