Rot gefärbte Straßen: 2,2 Mio. Liter Wein fluteten Dorf in Portugal

Es ist ein Hochwasser der anderen Art: Nachdem am Sonntag zwei Tanks eines lokalen Weinproduzenten geplatzt waren, flossen 2,2 Millionen Liter Rotwein durch den portugiesischen Ort São Lourenço do Bairro in der Region Coimbra. Für kurze Zeit verwandelten sich eine steil abfallende Straße in einen strömenden roten Fluss, wie unter anderem die portugiesische Zeitung Diário de Aveiro am Montag berichtete.

Auf Social Media ziehen seitdem Bilder und Videos von dem ungewöhnlichen Spektakel ihre Runden.