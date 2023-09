Prost! Karl Nehammer trinkt Bier ex - und geht viral

Jedes Jahr lockt der traditionelle Altausseer Kirtag Tausende Besucherinnen und Besucher in das steirische Salzkammergut. In die Menge mischte sich in diesem Jahr auch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) - und ließ sich von der Feierlaune sichtlich anstecken.

➤ Altaussee: Der Geschmack von Salz und Bier

Nach Händeschütteln, Small Talk und Foto-Terminen ließ es sich der Kanzler nicht nehmen, die "Altausseer Bierzeltmusi" auf der Bühne zu dirigieren. Für eine jubelnde Menge sorgte jedoch sein anschließender Griff zum Bierkrug - den Nehammer ohne Absetzen in einem Zug auf der Bühne leerte.