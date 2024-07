Rom schneidet Liebesschlösser rund um Trevi-Brunnen ab

Noch ungeklärt war, was die Gemeinde mit den tausenden Liebesschlössern anfangen wird, die bereits von Ponte Miglio und anderen Brücken am Tiber entfernt wurden. Ein Stadtratsmitglied schlug vor, das Metall zu verkaufen und das eingenommene Geld für Wohltätigkeitsprojekte zu spenden.

Liebesroman löste Trend aus

Der italienische Liebesroman "Ich steh auf dich" von Federico Moccia hatte 2006 den Trend mit den Liebesschlössern unter Jugendlichen ausgelöst. Seitdem verkaufen Straßenhändler diese Vorhängeschlösser für wenige Euro. Moccia kritisierte das Vorgehen der Gemeinde.

Rom sollte mehr Respekt für Liebespaare haben, sagte der Schriftsteller. Diese Symbole der Zuneigung finden sich aber nicht nur in Rom, sondern in vielen europäischen Städten und auch außerhalb Europas. In manchen Städten wie Berlin oder Venedig wurden sie verboten.