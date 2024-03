Zu viele Touristen: Brust von Julia-Statue hat ein Loch

Die Liebesgeschichte ist eine Fiktion

Pro Jahr kommen rund 1,5 Millionen Menschen zur "Casa di Giulietta" und lichten sich vor dem wohl berühmtesten Balkon der Weltliteratur ab. Shakespeares Drama "Romeo und Julia" soll sich in Verona abgespielt haben. Allerdings ist die Liebesgeschichte Fiktion - und Julia hat nie wirklich in dem Haus gewohnt. Auch soll der Balkon erst nachträglich angebaut worden sein.

Touristen bringen trotzdem unverdrossen Liebesschlösser am Gittertor und kleine Zettel an den Hausmauern an. Wer hier seinen Liebesschwur mit seinem Partner bzw. seiner Partnerin niederschreibt und an der Wand befestigt - so heißt es -, wird einander zeitlebens treu sein und glücklich werden.