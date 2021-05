Da lagen sie auf einem Haufen auf dem Boden und gaben ein irritierendes Bild ab: Dutzende „Liebesschlösser“, abgezwickt von einem Segment der Hauptbrücke in Graz. Die Holding Graz, verantwortlich für die Instandhaltung der Murbrücken, versicherte sogleich, mit der Herzensbrecherei nichts zu tun gehabt zu haben. Die Polizei forschte später einen Mann aus, der in Arbeitsmontur am Werk war. Motiv? „Eine Kunstaktion“, beteuerte der 26-Jährige.