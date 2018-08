Ringen um die Zukunft intelligenter Kampfroboter

An der israelischen Grenze patrouillieren Roboter, die USA lässt unbemannte U-Boote abtauchen und Deutschland und Frankreich arbeiten gemeinsam an autonomen Drohnen, die sie in die Luft schicken. Das sind nur einige Beispiele für militärische Maschinen, die ohne menschliches Zutun ihrer Aufgabe nachgehen. Über diese, von Kritikern „Killer-Roboter“ genannten Systeme diskutieren bis Freitag Abrüstungsexperten aus 75 Ländern in Genf. Sie besprechen mögliche Einschränkungen und Kontrollmechanismen für den Umgang mit den sogenannten „LAWS“ (Lethal Autonomous Weapon Systems, also Tödliche Automatische Waffensysteme). Der entscheidende Punkt ist, ob es ihnen möglich sein soll, ein Ziel selbst zu wählen und auszuschalten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt klar Nein, die Entscheidung zwischen Leben und Tod dürfe nicht aus Menschenhand gegeben werden. „Man sollte die Sache nicht dramatisieren“, kontert der Vorsitzende der Beratungen Amandeep Gill: „Roboter werden nicht die Welt übernehmen.“